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توقيف شخص متلبس بترويج الأطنان من السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية بوجدة

2021-09-29 / 6:25 مساءً
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هبة بريس _ وجدة

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، صباح اليوم الأربعاء، شخصا يبلغ من العمر 48 سنة، وهو متلبس بتخزين وترويج الأطنان من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، والتي تشكل تهديدا حقيقيا للأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية في مستودع بحي “النجد” بمدينة وجدة، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كميات كبيرة من علب المصبرات الخاصة بالمواد الاستهلاكية، والأجبان واللحوم والمنتجات السمكية المنتهية الصلاحية، والمخزنة في ظروف تفتقد لشروط الصحة والسلامة والنظافة، والتي يشتبه في كونها موجهة لمطاعم الوجبات الخفيفة من أجل عرضها للاستهلاك.

واضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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تعليق واحد

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كل متهم بريئ حتى تثبت إدانته. السلطات المعنية لا زالت تحقق في ملابسات القضية ولم يبث بعد في ملفه 🤔🤔🤔.
    المعني بالأمر أشرف من الشرف .
    حسبنا الله و نعم الوكيل

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