ستيني يقدم على الانتحار شنقا بفاس

هبة بريس - خالد العروسي

أقدم شخص في بداية عقده السادس ، كان يشتغل قيد حياته في إحدى الوداديات بحي عين السمن بفاس، على وضح حد لحياته شنقا، لدوافع غامضة، صباح اليوم الأربعاء، بغابة واد عين السمن الكائنة على مستوى الطريق السيار الرابط بين فاس ومكناس

ووفقا لما أوردته مصادر ” هبة بريس ” فقد عثر على جثة الهالك معلقة بواسطة حبل ملفوف بعنقه ومربوط إلى أعلى شجرة وسط الغابة المذكورة من طرف أحد المارة بالمكان، وذلك قبل إخطار السلطة المحلية بالحادث

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الامن و السلطة المحلية انتقلوا إلى مكان الحادث وعاينوا جثة الهالك، قبل توجيهها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، لإخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأسباب التي أدت بالستيني إلى الانتحار

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