صورة تعبيرية

ستيني يقدم على الانتحار شنقا بفاس

2021-09-29 / 5:08 مساءً
0
هبة بريس - خالد العروسي

أقدم شخص في بداية عقده السادس ، كان يشتغل قيد حياته في إحدى الوداديات بحي عين السمن بفاس، على وضح حد لحياته شنقا، لدوافع غامضة، صباح اليوم الأربعاء، بغابة واد عين السمن الكائنة على مستوى الطريق السيار الرابط بين فاس ومكناس

ووفقا لما أوردته مصادر ” هبة بريس ” فقد عثر على جثة الهالك معلقة بواسطة حبل ملفوف بعنقه ومربوط إلى أعلى شجرة وسط الغابة المذكورة من طرف أحد المارة بالمكان، وذلك قبل إخطار السلطة المحلية بالحادث

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الامن و السلطة المحلية انتقلوا إلى مكان الحادث وعاينوا جثة الهالك، قبل توجيهها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، لإخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأسباب التي أدت بالستيني إلى الانتحار

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of جريمة بشعة تهز اسباتة.. شخص “يذبح” شقيقه ويلوذ بالفرار

جريمة بشعة تهز اسباتة.. شخص “يذبح” شقيقه ويلوذ بالفرار

2021-09-29 / 10:49 صباحًا
Photo of أربعيني يطعن طليقته وينتحر برمي نفسه أمام القطار بخريبكة

أربعيني يطعن طليقته وينتحر برمي نفسه أمام القطار بخريبكة

2021-09-28 / 4:17 مساءً
Photo of أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا متورطا في سرقة محتويات 20 سيارة

أمن الرشيدية يوقف ثلاثينيا متورطا في سرقة محتويات 20…

2021-09-27 / 10:59 مساءً
Photo of مصرع ثلاثة أشخاص اختناقا داخل بئر نواحي الراشيدية

مصرع ثلاثة أشخاص اختناقا داخل بئر نواحي الراشيدية

2021-09-27 / 10:13 مساءً
Photo of طنجة..الأمن ينهي نشاط عصابة اجرامية متخصصة في سرقة المنازل

طنجة..الأمن ينهي نشاط عصابة اجرامية متخصصة في سرقة المنازل

2021-09-27 / 8:51 مساءً
Photo of سمارة: الأمن يوقف ثلاثة أشخاص متهمين في جريمة قتل

سمارة: الأمن يوقف ثلاثة أشخاص متهمين في جريمة قتل

2021-09-27 / 7:44 مساءً
Photo of جريمة قتل مروعة بعد طعن مستخدمة بمستشفى 20 غشت بالبيضاء

جريمة قتل مروعة بعد طعن مستخدمة بمستشفى 20 غشت…

2021-09-27 / 1:02 مساءً
Photo of الداخلة : حادث سير مميت يخلف قتلى وجرحى

الداخلة : حادث سير مميت يخلف قتلى وجرحى

2021-09-26 / 1:54 مساءً
Photo of طنجة..انقلاب سيارة على متنها عروسين بممر تحت أرضي

طنجة..انقلاب سيارة على متنها عروسين بممر تحت أرضي

2021-09-25 / 6:06 مساءً
Photo of أمن فاس يوقف عشرينيا متورطا في عمليات سرقة بالعنف

أمن فاس يوقف عشرينيا متورطا في عمليات سرقة بالعنف

2021-09-25 / 1:43 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق