حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
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تسجيل 1082 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-29 / 4:28 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1082 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 931973 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 23 وفاة ليصل العدد إلى 14248.

كما تم التأكد من 1774 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 902552.

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