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ممونو الحفلات يطالبون برفع القيود المفروضة على القطاع

2021-09-29 / 4:22 مساءً
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هبة بريس - الرباط

دعت الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، لجنة اليقظة الاقتصادية لتدبير جائحة كورونا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة منذ يوليوز الماضي.

وطالبت الفيدرالية، بضرورة رفع القيود المفروضة على قطاع تموين الحفلات والسماح بعودة تنظيم التجمعات.

وأكدت في بلاغ لها، على أن عودة عمل مموني الحفلات سيواكبه التزام بالشروط والإجراءات الصحية والوقائية الموصى بها حفاظا على سلامة المواطنين.

وأشارت الى الوضعية الاقتصادية الصعبة لجميع مهني القطاع، وبالوضعية الاجتماعية الصعبة لشغيلة قطاع تموين الحفلات في ظل حرمانهم من العمل وعدم تخصيص أي تعويض لهم أو أي دعم عن فقدان الشغل بسبب جائحة كوفيد، لافتة إلى توقيف التعويضات العائلية والاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لشغيلة القطاع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

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