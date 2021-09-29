تنويع اللقاحات يضاعف الإقبال والطلب على “جونسون” يتزايد بمراكز التلقيح
يواصل المغرب تعزيز مخزونه من لقاحات كوفيد لتأمين عملية التلقيح التي تمر لحدود الساعة في ظروف جيدة بعد تسجيل أرقام مهمة و مطمئنة تخص نسب التلقيح.
و بالرغم من كون بعض الفئات ظلت مترددة في التوجه لمراكز التلقيح بسبب المخاوف و الإشاعات التي يتم تداولها بين الفينة و الأخرى بخصوص فعالية لقاح ما، غير أن المؤشرات تفيد بكون تحقق المناعة الجماعية بالمغرب يسير في الطريق الصحيح وفق الأجندة المحددة سلفا.
و ساهم توصل المغرب بلقاح “جونسون” الذي يتم تطعميه للراغبين في ذلك من خلال جرعة واحدة فقط عوض جرعتين متباعدتين زمنيا في الرفع من نسبة الملقحين و خاصة الذين ظلوا مترددين في تلقي جرعات التلقيح.
و يتوفر حاليا بغالبية مراكز التلقيح في المملكة خيار اللقاح، بعدما توصل المغرب بكميات مهمة من لقاح سينوفارم وفايزر و جونسون و أسترازينيكا ، و هو ما ساهم في استمرار عملية التلقيح بشكل متسارع.
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علقت سلوفينيا اليوم الأربعاء استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” المضاد لفيروس كورونا، إثر وفاة شابة تبلغ من العمر 20 عاما بعد أسبوعين من تلقيها اللقاح.
وقال وزير الصحة السلوفيني يانيز بوكلوكار إن “حدثا خطيرا” وقع في المركز الطبي بجامعة ليوبليانا، وعلى الإثر نصح الفريق الاستشاري للتطعيم التابع للمعهد الوطني للصحة العامة بتعليق اللقاح “حتى يتم توضيح الموقف”.
وأكد أن الوزارة ستتبنى هذه التوصية التي تقرر بموجبها “سحب هذا اللقاح مؤقتا من مراكز التطعيم”.