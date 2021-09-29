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لقاح كورونا

تنويع اللقاحات يضاعف الإقبال والطلب على “جونسون” يتزايد بمراكز التلقيح

2021-09-29 / 3:09 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب تعزيز مخزونه من لقاحات كوفيد لتأمين عملية التلقيح التي تمر لحدود الساعة في ظروف جيدة بعد تسجيل أرقام مهمة و مطمئنة تخص نسب التلقيح.

و بالرغم من كون بعض الفئات ظلت مترددة في التوجه لمراكز التلقيح بسبب المخاوف و الإشاعات التي يتم تداولها بين الفينة و الأخرى بخصوص فعالية لقاح ما، غير أن المؤشرات تفيد بكون تحقق المناعة الجماعية بالمغرب يسير في الطريق الصحيح وفق الأجندة المحددة سلفا.

و ساهم توصل المغرب بلقاح “جونسون” الذي يتم تطعميه للراغبين في ذلك من خلال جرعة واحدة فقط عوض جرعتين متباعدتين زمنيا في الرفع من نسبة الملقحين و خاصة الذين ظلوا مترددين في تلقي جرعات التلقيح.

و يتوفر حاليا بغالبية مراكز التلقيح في المملكة خيار اللقاح، بعدما توصل المغرب بكميات مهمة من لقاح سينوفارم وفايزر و جونسون و أسترازينيكا ، و هو ما ساهم في استمرار عملية التلقيح بشكل متسارع.

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