تنويع اللقاحات يضاعف الإقبال والطلب على “جونسون” يتزايد بمراكز التلقيح
يواصل المغرب تعزيز مخزونه من لقاحات كوفيد لتأمين عملية التلقيح التي تمر لحدود الساعة في ظروف جيدة بعد تسجيل أرقام مهمة و مطمئنة تخص نسب التلقيح.
و بالرغم من كون بعض الفئات ظلت مترددة في التوجه لمراكز التلقيح بسبب المخاوف و الإشاعات التي يتم تداولها بين الفينة و الأخرى بخصوص فعالية لقاح ما، غير أن المؤشرات تفيد بكون تحقق المناعة الجماعية بالمغرب يسير في الطريق الصحيح وفق الأجندة المحددة سلفا.
و ساهم توصل المغرب بلقاح “جونسون” الذي يتم تطعميه للراغبين في ذلك من خلال جرعة واحدة فقط عوض جرعتين متباعدتين زمنيا في الرفع من نسبة الملقحين و خاصة الذين ظلوا مترددين في تلقي جرعات التلقيح.
و يتوفر حاليا بغالبية مراكز التلقيح في المملكة خيار اللقاح، بعدما توصل المغرب بكميات مهمة من لقاح سينوفارم وفايزر و جونسون و أسترازينيكا ، و هو ما ساهم في استمرار عملية التلقيح بشكل متسارع.