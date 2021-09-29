تارودانت : تحالف ثلاثي ينتخب التجمعي محمد العباس رئيسا للمجلس الاقليمي
ع اللطيف بركة : هبة بريس
الرئيس: محمد العباس (التجمع الوطني للأحرار)
الكاتب: عبد الإله اوالعربي (الإستقلال)
انتخب التجمعي ” محمد العباس ” رئيسا للمجلس الاقليمي بتارودانت ، صباح اليوم الاربعاء 29 شتنبر الجاري، في إجتماع إحتضنه مقر العمالة .
وجاء إنتخاب المكتب المسير للمجلس الاقليمي بتارودانت ، في إطار تحالف ثلاثي ” الاحرار .البام .الاستقلال” .
وفي مايلي تشكيلة المكتب المسير للمجلس الاقليمي لتارودانت :
الرئيس: محمد العباس (التجمع الوطني للأحرار)
النائب الأول: كبور الماسي (الأصالة والمعاصرة)
النائب الثاني: المبارك الدردوري (الإستقلال)
النائبة الثالتة: منال أيت بن صالح (التجمع الوطني للأحرار)
النائبة الرابعة: ربيعة مرزوق (التجمع الوطني للأحرار)
الكاتب: عبد الإله اوالعربي (الإستقلال)
نائبه: عبد الله أجرور (التجمع الوطني للأحرار).
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