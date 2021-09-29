تونس.. قيس سعيد يكلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة
هبة بريس - وكالات
في قرار غير مسبوق في تاريخ الدولة، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء السيدة نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة.
وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان نشرته على صفحتها في “فيسبوك” أن الرئيس سعيد كلف نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة “على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”، وذلك “عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية”.
وستصبح نجلاء بودن حرم رمضان بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس.
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11 تعليقات
الله. ايجيب الحل. علي يديها
في اعتقادي ان السيد قيس سعيد أحسن الاختيار في تكليف نجلاء بتشكيل الحكومة المقبلة في تونس.
من الواضح ان السيدة نجلاء رمضان قد المسؤولية وهذا مايخص للمغرب.
هنيئا للشعب التونسي بأول إمرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس الشقيقة.
إن السيد قيس سعيد يقوموا باعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي برئاسة لجنة مختصة ويتم تشكيلها من طرف مرسوم رئاسي.
ربما سيكون الأمر صعب عليها ولن تستطيع التسير الشأن العام بالشرعية الديمقراطية.
كل إمرأة ورائها رجل عظيم والعكس صحيح هههههههه
لو كان المغرب لديه إمرأة رئيسة حكومة لما كنا في قرارات الحكومة السابقة التي خلفت تدهورا في الاقتصاد الوطني …..
الاختيار في محله.امراة تقود شعب بأكمله.
كما يقال (عشنا وشفنا إمرأة تحكم شعب بأكمله هههههههه)
إن الشعب التونسي بعد سقوط النظام عرف تدهور الوضع الاقتصادي . ونرجوا ان يتغير الوضع الراهن في تونس.