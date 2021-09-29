تونس.. قيس سعيد يكلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة

2021-09-29 / 12:17 مساءً
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هبة بريس - وكالات

في قرار غير مسبوق في تاريخ الدولة، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء السيدة نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة.

وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان نشرته على صفحتها في “فيسبوك” أن الرئيس سعيد كلف نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة “على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”، وذلك “عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية”.

وستصبح نجلاء بودن حرم رمضان بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس.

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