رسميا ..الحمامي رئيسا لمقاطعة بني مكادة بطنجة

2021-09-29 / 12:04 مساءً
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

انتخب محمد الحمامي عن حزب الاستقلال قبل قليل رئيسا لمقاطعة بني مكادة بطنجة ، بعد حصوله على 30 صوتا من أصل 37 .

وظل محمد الحمامي؛ مرشحا بقوة لتولي مجلس مقاطعة بني مكادة؛ الذي سبق ان تولى مسوليته خلال ولايتين متتاليتين؛ قبل فترة ما قبل 2011.

وتعد مقاطعة بني مكادة من أشد المقاطعات المغربية كثافة سكانية، ما يجعل هذه الدائرة المحلية تتمتع بكتلة انتخابية كبيرة تناهز 100 ألف ناخبة وناخب، حيث تعتبر من أكبر المقاطعات بالمغرب.

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تعليق واحد

  1. الله الله يتحدثون عن التغيير هذا هو التغيير والا فلا. السيد عات فسادا خلال ولايتين واغتنى من الجماعة واليوم عاد بلون حزبي اخر ليتم ما بدأه من ضرب الجايحة لهذه الجماعة

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