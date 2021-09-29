ارتفاع الأسعار.. ال PPS يطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطنين
هبة بريس - الرباط
تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه المنعقد مساء أمس الثلاثاء، الوضع الاجتماعي الذي تبعث بعضُ مظاهره على القلق، لا سيما بالنظر إلى الزيادات التي تعرفها أسعارُ عددٍ من المواد الأساسية.
في هذا الصدد، اعتبر الحزب، أن من شأن ذلك أن يُــثْــقل أكثر كاهل الأسر المغربية، وخاصة المُستضعفة منها، وأن يُفاقِم أوضاعها المادية المتأثرة سلباً بتداعيات جائحة كوفيد 19.
وطالب الحزب، باتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد، مع ضرورة نهج مقاربات استباقية ناجعة في التعامل مع السوق الدولية وتقلباتها وإكراهاتها.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5
2 تعليقات
كما قال المصريون :مسرحية باااااايخة :
ارفعوا اسعار السلع لمستوى صاروخي، ثم الفضول قليلا لنصفق للحكومة الفتوة،
لم اشاهد في حياتي اغتيالات كالتي حدثت في هته الانتخابات
اما الرشوة فحدث ولا حرج في شراء الاصوات
دراهم الصوت الذي بعتموه يا مغاربة سترجعونها مئات والاف المرات كل سنة
لمادا لا تخرج انت وحزبك الى الشارع وتنددون على هده الزيادات يوم السبت الماضي .انت منت في الحكومة وقهرتم الطبقة المتوسطة والكادح ام نسيت هدا .عندما خرحت خاوي الفضاء سواء انت والاتحاد البرجوازي وليس الاشتراكي كنتم تدافعون عن الطبقة البرزواحية وليس ت بالطبقة الكادخة التي اوصلتكم .ومازلنا في الطريق سنقف بالنرصاد مثل خزب الظلاني الدي عاقبه الشعب هادوركم اتي وليس وحدكم هناك اخرين معكم والي شارك مع الظلاميين ….اعجبني خنوش فيكم خرجكم كيت كلكم الله يعطيه الصحة وشوفو دبا علامن تكذبو