ارتفاع الأسعار.. ال PPS يطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطنين

هبة بريس - الرباط

تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه المنعقد مساء أمس الثلاثاء، الوضع الاجتماعي الذي تبعث بعضُ مظاهره على القلق، لا سيما بالنظر إلى الزيادات التي تعرفها أسعارُ عددٍ من المواد الأساسية.

في هذا الصدد، اعتبر الحزب، أن من شأن ذلك أن يُــثْــقل أكثر كاهل الأسر المغربية، وخاصة المُستضعفة منها، وأن يُفاقِم أوضاعها المادية المتأثرة سلباً بتداعيات جائحة كوفيد 19.

وطالب الحزب، باتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد، مع ضرورة نهج مقاربات استباقية ناجعة في التعامل مع السوق الدولية وتقلباتها وإكراهاتها.

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