المغرب والاتحاد الاوروبي

بعد قرار محكمة العدل.. المغرب والاتحاد الاروبي: سنواصل التعاون

2021-09-29 / 11:38 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

في أول رد على قرار محكمة العدل الاوروبية باستثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري والزراعة، أكد الممثل السامي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ، جوزيب بوريل ، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، في بيان مشترك، على عزمهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

وقال الطرفان “لا نزال مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ، في جو من الهدوء والالتزام ، من أجل تعزيز الشراكة الأوروبية المغربية للازدهار المشترك ، التي انطلقت في يونيو 2019. ”

وتابعا “سنواصل العمل على تطوير أبعاد متعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية ، بنفس روح التعاون والتماسك والتضامن، علاوة على ذلك ، تقوم هذه الشراكة المتكافئة على علاقة ثنائية متينة ، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل ، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي .

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