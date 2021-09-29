صورة تعبيرية

جريمة بشعة تهز اسباتة.. شخص “يذبح” شقيقه ويلوذ بالفرار

2021-09-29 / 10:49 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

اهتز حي جميلة 4 بمنطقة اسباتة بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها شخص.

وحسب شهود عيان، فتفاصيل الجريمة تعود إلى إقدام شخص على توجيه طعنات قاتلة لشقيقه على مستوى العنق، بعد نشوب خلاف بينهما بسبب “الارث”.

وأضاف ذات الشهود، أن الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة بعد لحظات من نقله للمستشفى في حين فر “المتهم” إلى وجهة غير معلومة.

وفور علمها بالحادث، حلت مصالح السلطات المحلية والمصالح الأمنية على عجل بعين المكان، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة، كما انطلقت التحريات والأبحاث لتوقيف الجاني.

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