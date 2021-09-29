منعت من التصويت في الانتخابات.. سلطات مدينة ألمانية تعتذر لمحجبة

2021-09-29 / 9:34 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قدمت سلطات مدينة برغهايم غربي ألمانيا اعتذارها لامرأة كان قد منعها معاونو لجنة الانتخابات في المدينة القريبة من كولونيا من الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية لأنها كانت ترتدي حجابا وكمامة.

وكانت المرأة تقدمت بعد منعها من التصويت بشكوى إلى إدارة الانتخابات التي أصدرت أمرا إلى اللجنة الانتخابية بتمكين المرأة من الإدلاء بصوتها.

وكان قد نشر مقطع فيديو على موقع انستغرام ظهرت فيه المرأة وهي تتناقش مع معاوني اللجنة، وتحدثت العديد من وسائل الإعلام عن هذا المقطع.

وذكرت سلطات المدينة أن السبب في رفض معاوني اللجنة تصويت المرأة يرجع إلى “سوء تقدير” وأضافت أن معاونة اللجنة أفادت بأنها افترضت أن المرأة حجبت نفسها على نحو غير مسموح به ” رغم أنه كان قد تم بحث طريقة التعامل مع مثل هذا الحجب في دورات تدريب معاوني لجنة الانتخابات”.

وقالت سلطات المدينة إنه لا يمكن التأكيد على أن الواقعة لها خلفية تتعلق بالإسلاموفوبيا أو العنصرية أو التمييز.

وتابعت أن المدينة اعتذرت للمرأة عن ” هذه الواقعة المؤلمة” مشيرة إلى أن عمدة المدينة فولكر ميسيلر تحدث معها هاتفيا واتفق معها على عقد لقاء شخصي في بلدية المدينة.

وقال ميسيلر في بيان :” ليس هناك شيء يمكن تجميل الحديث عنه في سوء التقدير غير العادي، ومثل هذا الشيء لا ينبغي أن يحدث ببساطة”.

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