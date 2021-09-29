الاشاعة تدفع بعدد من المراهقين الى محاولة تكرار سيناريو “الاقتحام الجماعي “لمعبر باب سبتة

هبة بريس -الرباط

شهدت مدينة الفنيدق ليلة الثلاثاء /الأربعاء حالة من الاستنفار الأمني ، بعدما عمد عدد من المراهقين والقاصرين الى التوجه صوب معبر سبتة المحتلة الحدودي في تكرار لسيناريو الاقتحام الجماعي السنة الماضية .

وبحسب مصادر عليمة من عين المكان فقد دفعت الاشاعة التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي تفيد “بفتح معبر باب سبتة في وجه العموم” عدد من المراهقين بالفنيدق والمدن المجاورة الى التوجه صوب المعبر الحدودي الا ان التواجد الامني الكثيف بالمنطقة مكن من تفريقهم .

وأكدت نفس المصادر، أن القوات العمومية طوقت المنطقة، ومنعت الجميع من الاقتراب من المعبر الحدودي

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