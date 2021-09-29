الاشاعة تدفع بعدد من المراهقين الى محاولة تكرار سيناريو “الاقتحام الجماعي “لمعبر باب سبتة

2021-09-29 / 6:22 صباحًا
0
هبة بريس -الرباط

شهدت مدينة الفنيدق ليلة الثلاثاء /الأربعاء حالة من الاستنفار الأمني ، بعدما عمد عدد من المراهقين والقاصرين الى التوجه صوب معبر سبتة المحتلة الحدودي في تكرار لسيناريو الاقتحام الجماعي السنة الماضية .

وبحسب مصادر عليمة من عين المكان فقد دفعت الاشاعة التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي تفيد “بفتح معبر باب سبتة في وجه العموم” عدد من المراهقين بالفنيدق والمدن المجاورة الى التوجه صوب المعبر الحدودي الا ان التواجد الامني الكثيف بالمنطقة مكن من تفريقهم .

وأكدت نفس المصادر، أن القوات العمومية طوقت المنطقة، ومنعت الجميع من الاقتراب من المعبر الحدودي

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of ” الدواحي” عن الأحرار رئيسا للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب .

” الدواحي” عن الأحرار رئيسا للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب…

2021-09-28 / 11:23 مساءً
Photo of مجلس مدينة مراكش.. تسليم السلط بين بلقايد والرئيسة فاطمة الزهراء المنصوري.

مجلس مدينة مراكش.. تسليم السلط بين بلقايد والرئيسة فاطمة…

2021-09-28 / 10:53 مساءً
Photo of الليموري يتسلم مفاتيح جماعة طنجة من العمدة السابق

الليموري يتسلم مفاتيح جماعة طنجة من العمدة السابق

2021-09-28 / 10:41 مساءً
Photo of حماية المعطيات الشخصية.. اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالثقة الرقمية العملياتية

حماية المعطيات الشخصية.. اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالثقة الرقمية…

2021-09-28 / 9:45 مساءً
Photo of “خلّوقي” يظفر برئاسة المجلس الإقليمي لسيدي سليمان

“خلّوقي” يظفر برئاسة المجلس الإقليمي لسيدي سليمان

2021-09-28 / 9:29 مساءً
Photo of ارتفاع الاسعار ..نقابة تدعو إلى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين

ارتفاع الاسعار ..نقابة تدعو إلى التوقف عن مواصلة تفقير…

2021-09-28 / 9:01 مساءً
Photo of أمن سلا يوقف شخصا عرض سيدة للسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض

أمن سلا يوقف شخصا عرض سيدة للسرقة والتهديد بالسلاح…

2021-09-28 / 8:47 مساءً
Photo of البام يعلن عن مرشحيه لمجلس المستشارين بجهة سوس

البام يعلن عن مرشحيه لمجلس المستشارين بجهة سوس

2021-09-28 / 8:04 مساءً
Photo of عملية ” كريساج ” بسلا تهز ” الفيسبوك ” ومطالب بتوقيف صاحب الفعلة ”

عملية ” كريساج ” بسلا تهز ” الفيسبوك ”…

2021-09-28 / 7:38 مساءً
Photo of حقوقيون: لا استعداد للدولة في تفعيل الحق في الحصول على المعلومة

حقوقيون: لا استعداد للدولة في تفعيل الحق في الحصول…

2021-09-28 / 6:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق