وداي زم ينجح في تحقيق أول نقطة بالبطولة الوطنية أمام شباب المحمدية
هبة بريس _ رياضة
انتهى مقابلة نادي سريع وادي زم وشباب المحمدية والتي جرت اطوارها على أرضية ملعب الفوسفاط بمدينة خريبكة باابياض السلبي
انتهى مقابلة نادي سريع وادي زم وشباب المحمدية والتي جرت اطوارها على أرضية ملعب الفوسفاط بمدينة خريبكة باابياض السلبي
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وبهذه النتيجة رفع نادي سريع وادي زم رصيده من النقاط إلى نقطة واحدة بعد ثلاثة هزائم متتالية منذ بداية البطولة، فيما رفع نادي شباب المحمدية رصيده إلى 5 نقاط.
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