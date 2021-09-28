وداي زم ينجح في تحقيق أول نقطة بالبطولة الوطنية أمام شباب المحمدية

هبة بريس _ رياضة

انتهى مقابلة نادي سريع وادي زم وشباب المحمدية والتي جرت اطوارها على أرضية ملعب الفوسفاط بمدينة خريبكة باابياض السلبي

.

وبهذه النتيجة رفع نادي سريع وادي زم رصيده من النقاط إلى نقطة واحدة بعد ثلاثة هزائم متتالية منذ بداية البطولة، فيما رفع نادي شباب المحمدية رصيده إلى 5 نقاط.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0