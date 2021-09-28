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” الدواحي” عن الأحرار رئيسا للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب .

2021-09-28 / 11:23 مساءً
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ع المحياوي _ هبة بريس

إنتخب جواد الدواحي اليوم الثلاثاء 28 شتنبر الحاري، رئيسا للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب ،حيث تصدر حزب الأحرار نتائج انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، بـ 5 مقاعد، فيما حصل حزب الحركة الشعبية على 3 مقاعد ، حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 3 مقاعد ، حزب الإستقلال على 2 مقاعد.

وظل جواد الدواحي المرشح الوحيد لهذا المنصب لنيل شرف تدبير هذا المجلس لولاية ثانية، وذلك بعد ان حضي بتوافقات غالبية أعضاء المجلس حيث قررت مختلف الاحزاب التحالفية ترشيحه لاستكمال الاوراش المفتوحة، جواد الدواحي المعروف بسياسي التوازنات وخدماته المتواصلة وأخلاقه العالية مع مختلف المصالح بالاضافة الى أنه من عائلة سياسية بامتياز

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