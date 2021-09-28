بولونيا.. تعزيز وجهة المغرب بإطلاق رحلات جوية جديدة نحو أكادير

هبة بريس

من المقرر أن يتم خلال شهري أكتوبر ونونبر المقبلين برمجة رحلات جوية جديدة تربط عدة مدن بولونية بالمغرب لتعزيز النشاط السياحي في المملكة.

وفي هذا الصدد، برمج الفاعل السياحي البولوني “رين بو”، الذي سبق أن أطلق بالفعل رحلة “شارتر” في 20 غشت من وارسو إلى أكادير، رحلة ثانية في 31 أكتوبر بين كراكوف (ثاني أكبر مدن جنوب بولونيا) وأكادير، إيذانا بتدشين موسم الشتاء، الذي يتميز بسفر عدد كبير من السياح البولونيين إلى دول الجنوب، ومنها المغرب وبالضبط مدينتي أكادير ومراكش.

وسيتم تأمين الرحلة الجديدة كل يوم أحد، من قبل شركة الطيران الإيرلندية “ريان إير” بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة. وستسمح هذه الرحلة لمدينة أكادير باستقبال 5000 سائح بولوني خلال شتاء 2021-2022.

وسيطلق الفاعل السياحي ذاته رحلات جديدة من وارسو وبوزنان (غرب) وكاتوفيتشي (جنوب) يوم الخامس من نونبر المقبل، بهدف استقطاب عدد كبير من السياح المتحمسين للاستمتاع بالمناظر الطبيعية في جنوب المغرب.

وإجمالا، سيوفر “رين بو” 4700 مقعدا للاستجابة لطلبات زبنائها، من خلال عروض على البحر وزيارات للمدن العريقة، بالإضافة إلى صحراء جنوب المملكة.

وتأتي برمجة هذه الرحلات الجديدة عقب النجاح الذي حققه الفاعل السياحي البولوني في السوق المغربي خلال صيف 2021.

وفي 20 غشت الماضي، أطلقت “رين بو” أول رحلة لها إلى أكادير بعد انقطاع دام سنة ونصف بسبب تداعيات وباء “كوفيد-19″، ما مكن 190 سائح بولوني بزيارة المغرب مجددا.

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