الليموري يتسلم مفاتيح جماعة طنجة من العمدة السابق

2021-09-28 / 10:41 مساءً
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هبة بريس _ طنحة

تم اليوم الثلاثاء، تسليم السلط بين الرئيس المنتخب الجديد للمجلس الجماعي “منير ليموري”، والعمدة السابق لمدينة طنجة المنتهية ولايته “محمد البشير العبدلاوي” وذلك بحضور ممثل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعدد من المسؤولين الترابيين .

وهنأ محمد البشير العبدولاي الرئيس المنتهية ولايته الرئيس الجديد لمجلس جماعة طنجة،متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة ،كنا تقدم العمدة الجديد، بشكره لمحمد البشير العبدلاوي، على ما قدّمه من مجهودات، من أجل خدمة المدينة.

حفل تسليم السلط الذي تم بعيدا عن أعين الصحافة ، يعد بحسب دورية وزارة الداخلية “ليست مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بل هي محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم ومقاطعتهم وتحديد وضعية ومآل الملفات التي أشرف عليها والمقررات التي قاموا بتنفيذها”.

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