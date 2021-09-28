سقوط مدو لريال مدريد في مباراة العودة إلى “المعقل التاريخي”

هبة بريس _ رياضة

حقق شيريف تيراسبول المولدوفي انتصارًا تاريخيًا على ريال مدريد بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 65، بينما سجل لشيريف ياخشيبوف في الدقيقة 25، وسيباستيان ثيل في الدقيقة 90.

وبهذا الانتصار يرفع فريق شيريف رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 3 نقاط في المركز الثاني

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