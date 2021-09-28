مولودية وجدة تفوز على المغرب الفاسي وتقفز للمركز الخامس في الدوري

2021-09-28 / 10:07 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

حقق فريق مولودية وجدة فوزا مهما على حساب ضيفه المغرب الفاسي بهدفين مقابل واحد في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الثلاثاء برسم الجولة الرابعة من الدوري الاحترافي .

وسجل هدفي المولودية كل من زكرياء بحرو ونبيل الجعدي , بينما قلص النتيجة للفريق الفاسي اللاعب محمد الفقيه عن طريق ضربة جزاء .

ورفع المولودية الوجدية رصيده للنقطة 5 في الصف الخامس مؤقتا , بينما تجمد رصيد المغرب الفاسي في النقطة الثانية في الصف الرابع عش

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