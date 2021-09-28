“خلّوقي” يظفر برئاسة المجلس الإقليمي لسيدي سليمان

هبة بريس _ سيدي سليمان

تمكن “عبدالواحد خلوقي” عن حزب الاتحاد الدستوري من نيل منصب رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، وهو المجلس الذي كان يشغل فيه خلال الولاية السابقة منصب رئيس لجنة المالية والبرمجة، حيث كان يوصف حينها بدينامو المجلس الإقليمي.

ووفقا للنتائج النهائية، فقد تمكن خلوقي من الحصول على الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلس، وذلك بعدما نال ثقة 15 عضوا مقابل صوتين فقط لصالح منافسه عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وفي تصريح له بالمناسبة، أشاد عبدالواحد خلوقي، بالثقة التي منحها إياه أعضاء المجلس الإقليمي، مؤكدا على أنه “سيحرص على أن يكون في مستوى هاته الثقة، من خلال ترجمتها على أرض الواقع، وذلك بالعمل على النهج الذي كان عليه سلفه السابق ياسين الراضي، بحيث ستستمر أولوية اشتغال المجلس على الإنتهاء الكلي من مشروع تعبيد المسالك الطرقية المتبقية في العالم القروي.

وأضاف خلوقي، أنه و بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فسيتم العمل أيضا على “تعزيز الخدمات داخل المجال القروي، وتنزيل وتتبع أوراش ملاعب القرب التي أطلقها المجلس السابق، وكذا تقوية شبكة البنية التحتية في المجال الحضري، خاصة على مستوى مدينة سيدي سليمان” وفق تعبير خلوقي.

هذا وقد عرفت بداية التنافس على المجلس الإقليمي لسيدي سليمان صراعا حامي الوطيس، بين كل من حزب الاتحاد الدستوري وحزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن تشهد الأيام الأخيرة هيمنة حزب الاتحاد الدستوري، ليتمكن من حسم الصراع مبكرا بعدما حاز حزب الاتحاد الدستوري على 12عضوا من أصل 18، مقابل عضوين فقط لممثل التجمع الوطني للأحرار

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0