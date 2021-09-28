ارتفاع الاسعار ..نقابة تدعو إلى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين

2021-09-28 / 9:01 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

دخل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، على خط ارتفاع أسعار العديد المواد الغذائية الأساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء ومواد البناء، وغيرها من البضائع والسلع .

وطالبت الجهة اعلاه من رئيس حكومة تصريف الأعمال، الى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن حكومة تصريف الاعمال لم تتوقف من رفع أسعار العديد المواد الغذائية الأساسية، خصوصا في هذه الظرفية التي تتسم بالأزمة الصحية والتداعيات السلبية للجائحة والظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها اغلب الأسر المغربية، حيث يتم فيها الترخيص علانية وبسرعة جنونية لرفع اسعار عدد من المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك واسعار الماء والكهرباء. ومواد البناء وبضائع. دات اهمية في حياة المواطنين.

ومن بين المواد التي عرفت زيادات في الأسعار، ذكر البيان، أدوية ومستلزمات .
وأشارت المنظمة أن “الحكومة تواصل في تنفيذها لهذه المخططات المدمرة والسياسات اللاشعبية، في ظل تجميد الأجور وهزالة التعويضات وتجميد حق الترقي المهني وتعطيله بقرار حكومي ظالم .

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