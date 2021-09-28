أمن سلا يوقف شخصا عرض سيدة للسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض

2021-09-28 / 8:47 مساءً
6
هبة بريس _ الرباط

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة سلا، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص عرض سيدة للسرقة بواسطة التهديد بالسلاح الأبيض.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحها كانت قد تفاعلت مع المحتوى العنيف الذي يوثق لسرقة سيدة تحت التهديد بأحد أزقة حي القرية بمدينة سلا.

وأضافت أن عمليات التشخيص البصري انطلاقا من الصور والمقاطع الظاهرة في الشريط، مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو قصير يوثق لعملية سرقة بالسلاح الأبيض بإحدى أزقة مدينة سلا

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس مدينة مراكش.. تسليم السلط بين بلقايد والرئيسة فاطمة الزهراء المنصوري.

مجلس مدينة مراكش.. تسليم السلط بين بلقايد والرئيسة فاطمة…

2021-09-28 / 10:53 مساءً
Photo of الليموري يتسلم مفاتيح جماعة طنجة من العمدة السابق

الليموري يتسلم مفاتيح جماعة طنجة من العمدة السابق

2021-09-28 / 10:41 مساءً
Photo of حماية المعطيات الشخصية.. اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالثقة الرقمية العملياتية

حماية المعطيات الشخصية.. اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالثقة الرقمية…

2021-09-28 / 9:45 مساءً
Photo of “خلّوقي” يظفر برئاسة المجلس الإقليمي لسيدي سليمان

“خلّوقي” يظفر برئاسة المجلس الإقليمي لسيدي سليمان

2021-09-28 / 9:29 مساءً
Photo of ارتفاع الاسعار ..نقابة تدعو إلى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين

ارتفاع الاسعار ..نقابة تدعو إلى التوقف عن مواصلة تفقير…

2021-09-28 / 9:01 مساءً
Photo of البام يعلن عن مرشحيه لمجلس المستشارين بجهة سوس

البام يعلن عن مرشحيه لمجلس المستشارين بجهة سوس

2021-09-28 / 8:04 مساءً
Photo of عملية ” كريساج ” بسلا تهز ” الفيسبوك ” ومطالب بتوقيف صاحب الفعلة ”

عملية ” كريساج ” بسلا تهز ” الفيسبوك ”…

2021-09-28 / 7:38 مساءً
Photo of حقوقيون: لا استعداد للدولة في تفعيل الحق في الحصول على المعلومة

حقوقيون: لا استعداد للدولة في تفعيل الحق في الحصول…

2021-09-28 / 6:44 مساءً
Photo of أمية المنتخبين..3000 مستشار جماعيا لم يلجوا أقسام الدراسة

أمية المنتخبين..3000 مستشار جماعيا لم يلجوا أقسام الدراسة

2021-09-28 / 6:19 مساءً
Photo of تدوينة فيسبوكية تجر نقابي للمحاكمة بزاكورة

تدوينة فيسبوكية تجر نقابي للمحاكمة بزاكورة

2021-09-28 / 6:06 مساءً

‫6 تعليقات

  5. ربما راجع إلى قلة الأمن بالمدينة يجب على السيد الحموشي ان يكثر من الكاميرات المراقبة في الأزقة الضيقة حتى يعم الاستقرار في المنطقة.

  6. يجب على الحكومة الجديدة أول خطوة تقوم بها هي الحد من هذه الجرائم البشعة التي تذهب ضحيتها الأبرياء وان تعيد النظر في القوانين الجنائية مع تنسيق السلطات القضائية…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق