أمن سلا يوقف شخصا عرض سيدة للسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض

هبة بريس _ الرباط

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة سلا، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص عرض سيدة للسرقة بواسطة التهديد بالسلاح الأبيض.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحها كانت قد تفاعلت مع المحتوى العنيف الذي يوثق لسرقة سيدة تحت التهديد بأحد أزقة حي القرية بمدينة سلا.

وأضافت أن عمليات التشخيص البصري انطلاقا من الصور والمقاطع الظاهرة في الشريط، مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو قصير يوثق لعملية سرقة بالسلاح الأبيض بإحدى أزقة مدينة سلا

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