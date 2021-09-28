أمن سلا يوقف شخصا عرض سيدة للسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض
هبة بريس _ الرباط
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة سلا، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص عرض سيدة للسرقة بواسطة التهديد بالسلاح الأبيض.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحها كانت قد تفاعلت مع المحتوى العنيف الذي يوثق لسرقة سيدة تحت التهديد بأحد أزقة حي القرية بمدينة سلا.
وأضافت أن عمليات التشخيص البصري انطلاقا من الصور والمقاطع الظاهرة في الشريط، مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو قصير يوثق لعملية سرقة بالسلاح الأبيض بإحدى أزقة مدينة سلا
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
6 تعليقات
المشكلة في الأحكام المخففة . مثل هؤلاء يجب قطع أيديهم حتى يكونوا عبرة.
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم . المغرب في الاواني الأخيرة عرف كثرت الاجرام .يجب الحد من هذه الظاهرة .
البطالة هي المسبب الرئيسي لهذه الجرائم البشعة التي تذهب النساء اكثر ضحية. يجب معالجة هذه الظاهرة .
يجب على السلطات القضائية معاقبته باقصى العقوبة بدون شفقة ولا رحمة.
ربما راجع إلى قلة الأمن بالمدينة يجب على السيد الحموشي ان يكثر من الكاميرات المراقبة في الأزقة الضيقة حتى يعم الاستقرار في المنطقة.
يجب على الحكومة الجديدة أول خطوة تقوم بها هي الحد من هذه الجرائم البشعة التي تذهب ضحيتها الأبرياء وان تعيد النظر في القوانين الجنائية مع تنسيق السلطات القضائية…