المفتش العام للجيش المغربي يزور الإمارات ويقوم بجولة في “واحة الكرامة”

2021-09-28 / 8:39 مساءً
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هبة بريس

أجرى الفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة المغربية، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الإمارات.

وكان في استقبال الفريق أول الفاروق الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي اليوم في واحة الكرامة بأبوظبي.

واستعرض الفاروق مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، لدى وصوله إلى واحة الكرامة، مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وقدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان خلال الجولة شرحا وافيا عن مرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

واختتم المفتش العام للقوات المسلحة المغربية جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار تعبر عن تقديره لبطولات وتضحيات شهداء الإمارات

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