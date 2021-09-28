البام يعلن عن مرشحيه لمجلس المستشارين بجهة سوس

2021-09-28 / 8:04 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن حزب الاصالة والمعاصرة عن وكلاء اللوائح الانتخابية الخاصة بمجلس المستشارين وهم:

-صنف الجماعات: الحسين مخلص

صنف الجهات: مولاي مسعود اكناو

صنف غرفة الفلاحة: لحبيب بنطالب

وخصص المشرع أربع مقاعد انتخابية لصنف الجماعات في دائرة تشمل كافة عمالات واقاليم جهة سوس ماسة.

كما حدد مقعدين اثنين بالنسبة للغرفة الفلاحية، وتضم هذه الدائرة الانتخابية جهات سوس ماسة ومراكش تانسيفت ودرعة تافيلالت.

فيما حدد مقعدين اثنين لمجلس جهة سوس ماسة.

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