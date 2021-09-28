الرجاء يضيف اتحاد طنجة لقائمة ضحاياه وينفرد بصدارة الدوري

هبة بريس _ رياضة

واصل فريق الرجاء الرياضي سلسلة نتائجه الايجابية , واضاف فريق اتحاد طنجة لقائمة ضحاياه , في المباراة التي جمعت الطرفين عشية اليوم برسم الجولة الرابعة من الدوري الاحترافي .

وأحرز محمود بنحليب الهدف الوحيد في الدقيقة 19 من المباراة التي احتضنها مركب “ابن بطوطة”، محققا لفريقه العلامة الكاملة بأربعة انتصارات من أربع مواجهات.

ورفع الرجاء رصيده للنقطة 12 في صدارة الدوري مؤقتا بينما تجمد رصيد فارس البوغاز اتحاد طنجة في نقطة يتيمة في الصف ما قبل الأخير .

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