الولايات المتحدة.. السجن مدى الحياة 6 مرات لقاتل 5 صحفيين

2021-09-28 / 7:10 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أصدرت محكمة في ولاية ماريلاند الأمريكية حكما بالسجن مدى الحياة 6 مرات على جارود راموس المدان بقتل 5 صحفيين في صحيفة محلية عام 2018.
وأكدت النيابة العامة في ماريلاند أن المدان حكم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات دون الحق في العفو عليه، إضافة إلى عقوبة أخرى بالسجن مدى الحياة وعقوبة السجن 345 عاما في مختلف البنود من لائحة الاتهام.

وكان مثل هذا الحكم متوقعا في قضية راموس، حيث أقر في وقت سابق بـ22 جريمة من لائحة الاتهام، تعاقب بالسجن مدى الحياة.

يذكر أن جارود راموس اعتدى على مكتب صحيفة Capital Gazette المحلية في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند يوم 28 يونيو عام 2018 وأطلق النار على العاملين فيه، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وقبل الاعتداء كان راموس يخوض مرافعات قضائية ضد الصحيفة ووجه تهديدات لصحفيين عاملين فيها

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