رشيد الطالبي العلمي رئيسا لفريق “الأحرار” بمجلس النواب

2021-09-28 / 6:53 مساءً
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هبة بريس _:الرباط

انتخب النائب البرلماني رشيد الطالبي العلمي رئيساً للفريق النيابي بمجلس النواب لحزب التجمع الوطني للأحرار. وذلك برئاسة عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، .

وكان اللقاء مناسبة هنأ فيها رئيس الحزب، النواب البرلمانيين للتجمع الوطني للأحرار خلال الولاية الحكومية 2021-2026، مشيدا بالثقة التي حظي بها كل عضو في دائرته الانتخابية من طرف مواطنات ومواطنين يأملون التغيير في المستقبل.
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وأبرز الطالبي في كلمة له بالمناسبة، الدور الهام الذي يلعبه أعضاء الفريق النيابي في العمل البرلماني سواء فيما يتعلق بالجانب التشريعي، الرقابي أو الديبلوماسي، مشددا على ضرورة إناطة كل برلماني بدوره كفاعل أساسي داخل الأغلبية الحكومية، وداخل هيئته السياسية سعيا لتعزيز تخليق العمل السياسي.

وشدد المتحدث ذاته على روح التماسك والتضامن في عمل الفريق، بما يعكس الرغبة في مواصلة العمل بنفس الوتيرة والمثابرة، وفق التوجهات التي تعطي الأولوية للعمل الجاد داخل البرلمان، في إطار مشروع سياسي قوي وطموح.

تحكمه.

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