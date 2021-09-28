حقوقيون: لا استعداد للدولة في تفعيل الحق في الحصول على المعلومة
بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بيانا توقفت فيه عند غياب إرادة سياسية حقيقية للدولة فيما يخص تفعيل الحق في الحصول على المعلومات،
وسجلت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، أنه لا تزال مجموعة من الوزارات والإدارات والمرافق العمومية، تمتنع عن الإدلاء بالمعلومات، سواء للصحافيين أو لعموم المواطنين، على الرغم من أنّ القانون يلزمهم بذلك.
وتقول الاخيرة أن العديد من الصحفيات والصحفيين، خصوصًا العاملين في مجال التحقيق، يتعرضون للمضايقات الأمنية والتشهير الإعلامي والمتابعات القضائية التي قد تصل إلى حد تلفيق تهم جنائية ضدهم، أضف إلى ذلك عدم حماية المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان وفاضحي الرشوة والفساد.
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و نددت الجمعية بالتراجعات الخطيرة التي مسّت حريّة الرأي والتعبير، والاعتداءات التي طالت المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيات والصحفيين والباحثات والباحثين، بسبب دفاعهم عن الحق في الوصول إلى المعلومة.
2 تعليقات
لا استعداد للدولة لتفعيل الحصول على المعلومة ولا استعداد لها لمحاربة استعمال الشطط المستعمل من قبل موظفيها خاصة الولاة والعمال وغيرهم ولا استعداد لها في ربط المحاسبة بالمسؤولية ولا استعداد لها في بناء دولة الحق والقانون ولا استعداد لها في محاربة الرشوة والزبونية والمحسوبية وياك صاحبي وارضاء الخيلات وهلم جرا
الدولة لا استعداد لها في تفعيل قانون الحصول على المعلومة ولا استعداد لها في ربط المحاسبة بالمسؤولية ولا استعداد لها في بناء دولة الحق والقانون ولا استعداد لها في محاربة ظاهرة شطط العمال والولاة وموظفيها ولا استعداد لها الرشوة والمحسوبية والزبونية وياك صاحبي وارضاء الخليلات وهلم جرا