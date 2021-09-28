أمية المنتخبين..3000 مستشار جماعيا لم يلجوا أقسام الدراسة

هبة بريس _ الرباط

معلومات صادمة عن مستوى التعليم لدى للمنتخبين الفائزين بمقاعدهم في انتخابات 8 شتنبر، والتي أظهرت ارتفاع نسبية الأمية وسط المستشارين الجماعيين مقارنة بنظرائهم في مجلس النواب .

وحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الداخلية فإن حوالي 3000 مستشارا جماعيا، لم يلجوا أقسام الدراسة أبدا في حياتهم .

وبخصوص مجلس النواب ، فإن البرلمانيين الذين فازوا بمقاعد برلمانية خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، 132 منهم لا يتوفرون على شهادة الباكالوريا.

ووفقا للموقع الرسمي للوزارة، أن 27.59 في المائة من النواب، أي تقريبا 109 برلمانيا لديهم مستوى تعليمي ثانوي، كما أن نسبة 5.33 في المائة، أي 21 نائبا لديهم مستوى تعليمي ابتدائي.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن نسبة 0.76 في المائة، لا يتوفرون على مستوى دراسي، أي تقريبا 3 برلمانيين من أصل 395، لم يلجوا نهائيا اي مؤسسة تعليمية. فيما يتوفر 262 نائبا برلمانيا على مستوى تعليمي جامعي، أي تقريبا 66.33 في المائة، في مقابل نسبة 74.68 في الولاية السابقة وهو مايملك تراجعا بنسبة 8.35 في المائة

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