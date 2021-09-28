كادير : تهمة تزوير وثائق إدارية تلاحق قائد ورئيس جماعة ترابية
عبد الوافي لفتيت

أمية المنتخبين..3000 مستشار جماعيا لم يلجوا أقسام الدراسة

2021-09-28 / 6:19 مساءً
7
هبة بريس _ الرباط

معلومات صادمة عن مستوى التعليم لدى للمنتخبين الفائزين بمقاعدهم في انتخابات 8 شتنبر، والتي أظهرت ارتفاع نسبية الأمية وسط المستشارين الجماعيين مقارنة بنظرائهم في مجلس النواب .

وحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الداخلية فإن حوالي 3000 مستشارا جماعيا، لم يلجوا أقسام الدراسة أبدا في حياتهم .

وبخصوص مجلس النواب ، فإن البرلمانيين الذين فازوا بمقاعد برلمانية خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، 132 منهم لا يتوفرون على شهادة الباكالوريا.

ووفقا للموقع الرسمي للوزارة، أن 27.59 في المائة من النواب، أي تقريبا 109 برلمانيا لديهم مستوى تعليمي ثانوي، كما أن نسبة 5.33 في المائة، أي 21 نائبا لديهم مستوى تعليمي ابتدائي.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن نسبة 0.76 في المائة، لا يتوفرون على مستوى دراسي، أي تقريبا 3 برلمانيين من أصل 395، لم يلجوا نهائيا اي مؤسسة تعليمية. فيما يتوفر 262 نائبا برلمانيا على مستوى تعليمي جامعي، أي تقريبا 66.33 في المائة، في مقابل نسبة 74.68 في الولاية السابقة وهو مايملك تراجعا بنسبة 8.35 في المائة

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
10

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس مدينة مراكش.. تسليم السلط بين بلقايد والرئيسة فاطمة الزهراء المنصوري.

مجلس مدينة مراكش.. تسليم السلط بين بلقايد والرئيسة فاطمة…

2021-09-28 / 10:53 مساءً
Photo of الليموري يتسلم مفاتيح جماعة طنجة من العمدة السابق

الليموري يتسلم مفاتيح جماعة طنجة من العمدة السابق

2021-09-28 / 10:41 مساءً
Photo of حماية المعطيات الشخصية.. اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالثقة الرقمية العملياتية

حماية المعطيات الشخصية.. اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالثقة الرقمية…

2021-09-28 / 9:45 مساءً
Photo of “خلّوقي” يظفر برئاسة المجلس الإقليمي لسيدي سليمان

“خلّوقي” يظفر برئاسة المجلس الإقليمي لسيدي سليمان

2021-09-28 / 9:29 مساءً
Photo of ارتفاع الاسعار ..نقابة تدعو إلى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين

ارتفاع الاسعار ..نقابة تدعو إلى التوقف عن مواصلة تفقير…

2021-09-28 / 9:01 مساءً
Photo of أمن سلا يوقف شخصا عرض سيدة للسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض

أمن سلا يوقف شخصا عرض سيدة للسرقة والتهديد بالسلاح…

2021-09-28 / 8:47 مساءً
Photo of البام يعلن عن مرشحيه لمجلس المستشارين بجهة سوس

البام يعلن عن مرشحيه لمجلس المستشارين بجهة سوس

2021-09-28 / 8:04 مساءً
Photo of عملية ” كريساج ” بسلا تهز ” الفيسبوك ” ومطالب بتوقيف صاحب الفعلة ”

عملية ” كريساج ” بسلا تهز ” الفيسبوك ”…

2021-09-28 / 7:38 مساءً
Photo of حقوقيون: لا استعداد للدولة في تفعيل الحق في الحصول على المعلومة

حقوقيون: لا استعداد للدولة في تفعيل الحق في الحصول…

2021-09-28 / 6:44 مساءً
Photo of تدوينة فيسبوكية تجر نقابي للمحاكمة بزاكورة

تدوينة فيسبوكية تجر نقابي للمحاكمة بزاكورة

2021-09-28 / 6:06 مساءً

‫7 تعليقات

  1. هههه لهذا نجد سيارات النقل المدرسي بالجماعات تنقل البضائع و الخضروات من الاسواق بدل نقل التلاميذ في الوسط القروي.
    ماذا اتخذتم كإجراء سيد الوزير…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق