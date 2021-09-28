تدوينة فيسبوكية تجر نقابي للمحاكمة بزاكورة

هبة بريس _ الرباط

استمع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مدينة زاكورة، الى محمد الحفيظي ، بسبب مساندته لإضراب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت مصادر الجريدة ” أن وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في زاكورة قد قرّر، الاثنين، محاكمة عضو النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والعضو السابق في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محمد الحفيظي ”

ووُجهت إلى الحفيظي تهمة “التحريض على الإضراب”، ويحاكم في حالة سراح مع دفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم

ويحاكم الحفيظي على خلفية تدوينة نشرها على حسابه في “فيسبوك”، شهر مارس الماضي، ساند فيها احتجاجات “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”

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