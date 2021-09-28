وزير الخارجية الموريتاني: علاقاتنا مع المغرب متميزة وتتطور باستمرار

هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن العلاقات القائمة بين بلاده والمغرب ” متميزة وتتطور باستمرار “.

وقال ولد الشيخ أحمد، خلال لقاء صحفي عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن ” العلاقات الثنائية متميزة وتتطور باستمرار، وهناك تعاون نوعي في مختلف المجالات “، مضيفا أن ” القطاعات الحكومية المختلفة تتبادل الزيارات والتنسيق فيما بينها بشكل دائم “.

وشدد على أن زيارته إلى المغرب تأتي في إطار المشاورات السياسية والتبادل والتواصل المستمر بين المغرب وموريتانيا، الذين تجمع بينهما علاقات تاريخية وطيدة، مبرزا حرص قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على توطيد هذه العلاقات وتعزيزها.

كما سجل بأن المغرب يحتضن جالية موريتانية كبيرة تتجاوز 10 آلاف مواطن، وأن عدد الطلبة الموريتانيين في المغرب في تزايد مطرد حيث تجاوز عددهم 3000 آلاف طالب ” يحظون جميعهم بالرعاية والاهتمام “.

على صعيد آخر، أشار ولد الشيخ أحمد إلى أنه يجري التحضير لانعقاد الدورة الـ8 للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين، لافتا إلى أن كل هذه المؤشرات تكشف حجم ومستوى العلاقات المغربية الموريتانية.

وخلص إلى أن وضع حجر الأساس لبناء المقر الجديد للسفارة الموريتانية بالمغرب بوسط العاصمة الرباط يشكل ببعده الرمزي دلالة قوية على متانة العلاقات المغربية الموريتانية.

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