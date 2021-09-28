صورة لدركي بسطات يحتضن طفلا مريضا تخلق الحدث

2021-09-28 / 5:00 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

حظيت صورة معبرة لدركي تابع لمركز الدرك الملكي بأولاد سعيد بسرية سطات وهو يحتضن طفلا يعاني المرض داخل مستشفى المدينة، ( حظيت) بتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استحسنوا هذا الموقف الانساني الذي يحمل في رمزيته قيم الأخلاق النبيلة والتواضع والإحساس بألم الآخرين.

الصورة التي التقطت لعنصر من عناصر الدرك الملكي المشهود له بنبل الأخلاق، ومواقفه المهنية المشرفة، من داخل مستشفى بمدينة سطات، جاءت تلبية لنداء الطفل الذي بعاني التوحد، بحيث توقف الأخير قبل ولوجه قسم الجراحة لاخضاعه لعملية جراحية، طالبا من الدركي الذي كان متواجدا حينها هناك، بأخذ صورة بمعيته، وهو الطلب الذي قابله الدركي بابتسامة عريضة محتضنا إياه بعد أن جثا لى ركبتيه في مشهد ينم عن تواضع الرجل وانسانيته.

موقف انساني، يحمل في طياته رسائل عدة إلى كافة المسؤولين، مفادها، أن الاحساس بهموم الآخرين والمبادرة إلى قضاء مآربهم من موقع المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وكذا العمل على التخفيف من آلامهم، كلها صفات تمنح صاحبها وسام الشرف الذي يجعله يعتز بانسانيته، سواء استمر في مزاولة عمله، أو حتى بعد خروجه مخرج التقاعد، حيث يجد نفسه محاطا بأناس يبادلونه المحبة ذاتها ويكنون له نبل الاحترام.

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