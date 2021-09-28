وجدة .. انتخاب البامي لخضر حدوش رئيسا لمجلس العمالة

2021-09-28 / 4:33 مساءً
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هبة بريس - وجدة

طبقا لمواد القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بمجالس العمالات والاقاليم، وتحت إشراف السلطة المحلية في شخص الكاتب العام لعمالة وجدة أنكاد، انعقد زوال اليوم الثلاثاء 28 شتنبر الجاري، بمقر الولاية، جلسة انتخاب رئيس مجلس عمالة وجدة انكاد ونوابه وكاتب المجلس ونائبه.

بعد التأكد من النصاب القانوني من طرف السلطة المحلية المتمثلة في 17 عضو(ة) من أصل 21، تم تعيين الأكبر سنا رئيسا للجلسة والاصغر سنا كاتبا للجلسة، ليتم التصويت مباشرة على المرشح الوحيد لرئاسة المجلس ويتعلق الأمر لخضر حدوش عن حزب الأصالة والمعاصرة والذي تم انتخابه بالاغلبية.

وبعدها، تم انتخاب أعضاء المكتب المسير، نواب رئيس مجلس العمالة بالاغلبية، وهم كالتالي، عكاشة موهوب، حناش عبد القادر، حسن الرحموني. بعدها تم انتخاب كل من عمر قيسي كاتبا، والميلود احتيت نائبا للكاتب، كما تم تسجيل غياب الثمثيلية النسائية بعد قيامهن بتنازلات كتابية عن المشاركة في مكتب المجلس.

لتكون تشكيلة المكتب المسير لمجلس عمالة وجدة كالتالي،
لخضر حدوش : رئيس المجلس.
عكاشة موهوب : النائب الأول.
حناش عبد القادر : النائب الثاني.
حسن الرحموني : النائب الثالث.
عمر قيسي : كاتبا للمجلس.
الميلود احتيت : ناذب كاتب المجلس.

وفي تصريح له لموقع هبة بريس، شكر لخضر حدوش رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد كل الاعضاء الذين منحوه الثقة، حيث اعتبره تكليفا وليس تشريفا، مؤكدا على أتم الاستعداد لخدمة الصالح العام وخاصة العالم القروي من توفير النقل المدرسي والماء الصالح للشرب وفك العزلة واستكمال ما قام به عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق من فتح المسالك الطرقية.

وفي الأخير، تمت تلاوة برقية الولاء مرفوعة للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

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