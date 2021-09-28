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تسجيل 1192 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-28 / 4:27 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1192 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 930891 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 26 وفاة ليصل العدد إلى 14225.

كما تم التأكد من 1558 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 902778

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‫10 تعليقات

  10. نريد العودة إلى الحياة العادية نقولها لكم بالعربية وبالفرنسية والانجليزية والامازيغية وبجميع اللغات . ألم تفهموا ذالك.ههههههههه

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