تسجيل 1192 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1192 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 930891 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 26 وفاة ليصل العدد إلى 14225.
كما تم التأكد من 1558 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 902778
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5
0
10 تعليقات
لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم الأمس رقم واليوم رقم وغذا ماذا؟؟؟؟؟؟
لقد تعبنا من تلاعبكم بالارقام مرة إنخفاض ومرة ارتفاع حسبي الله ونعم الوكيل.
ما كفايا ما كفايا تحطمت نفسيتنا بسببكم نريد الرجوع ثم الرجوع ثم الرجوع الى الحياة الطبيعية.
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك أنت السميع العليم .
هناك إهمال في المستشفيات وعدم وجود أدوية اوكسجين لهذا ارتفعت الاصابات .
هذآ اصبح ممل عندنا لانطيق سماعه . إذا كانت لديكم مواضيع جديدة ومفيدة نستفيد منها .ماكفايا من هذه الخرافات…..
ربما المقياس غير مضبوط عندكم اعيدوا في إصلاحه.ههههههههههههههههههههههههه
اللهم ارفع عنا هذآ الغباء والوباء في أن وأحد.
ما كفايا من الاستهزاءات وتمثيليات.كل الدول سبحان الله تعايش مع كوفيد 19 كورونا إلا المغرب هههههههههههه
نريد العودة إلى الحياة العادية نقولها لكم بالعربية وبالفرنسية والانجليزية والامازيغية وبجميع اللغات . ألم تفهموا ذالك.ههههههههه