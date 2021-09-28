قيمتها حوالي 10 ملايين درهم.. إتلاف كميات مهمة من المخدرات بطنجة

هبة بريس

تم اليوم الثلاثاء بمنطقة اكزناية ، ضواحي مدينة طنجة ، إتلاف كميات مهمة من المخدرات والمؤثرات العقلية بقيمة تبلغ حوالي 10 ملايين درهم ،والتي جرى حجزها مؤخرا خلال عمليات متفرقة شملت تراب عمالة طنجة أصيلة وإقليم الفحص أنجرة.

وقد جرى ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة للمحكمة الابتدائية بطنجة و لجنة مختلطة تتكون من ممثلي إدارة الجمارك والأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات العمومية ووزارة الصحة، إتلاف سبعة أطنان و671 كلغ من مخدر الشيرا و 19 ألف و 784 قرصا مهلوسا، زيادة على 672 غرام من مخدر الكوكايين و 43.25 غراما من مخدر الهروين.

كما تم إتلاف 80.52 كلغ من سنابل الكيف ، و 54 كلغ من مسحوق الكيف الممزوج بالطابا، و 17.15 كيلوغراما من مسحوق الطابا، إضافة الى 47 علبة سجائر مهربة، و 14 وحدة لتلفيف التبغ ،و 6 كلغ من مادة المعسل الخاصة بالشيشا.

وفي تصريح للصحافة، نوه عبد الكبير متوج الآمر بالصرف بالنيابة بإدارة الجمارك بمدينة طنجة بالجهود المبذولة من قبل أعوان الجمارك والدرك الملكي والأمن بعمالة طنجة أصيلة و إقليم الفحص انجرة لحجز هذه الكميات الكبيرة من الممنوعات، وذلك بتعاون وتنسيق مع كافة السلطات واعتمادا على ما توفره المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من معلومات ومعطيات دقيقة تساهم في القضاء على عمليات التهريب والاتجار الدولي في المخدرات.

كما نوه ذات المصدر بالجهود المبذولة من قبل كافة المتدخلين للحد من انتشار المواد الضارة في صفوف الشباب بخاصة ومحاصرة الشبكات الاجرامية في تبييض الأموال، و كذا محاربة الاستعمالات الضارة لبعض المواد بصحة الانسان البدنية والعقلية وحماية المجتمع بشكل عام .

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