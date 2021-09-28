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وجدة .. فتح “استثنائي” للحدود البرية المغربية الجزائرية

2021-09-28 / 3:36 مساءً
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هبة بريس - وجدة

عرف المركز الحدودي “زوج بغال” المغربي الجزائري صباح اليوم الثلاثاء 28 شتنبر الجاري، فتح الحدود البرية بشكل استثنائي لتسليم وتسلم شباب مغاربة مرشحين للهجرة السرية تم توقيفهم بالتراب الجزائري.

وحسب حسن العماري رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة في تصريح لموقع هبة بريس، أكد بأنه كان منتظرا تسليم حوالي ثمانية شباب مغاربة ضحايا الهجرة غير النظامية موقوفين داخل التراب الجزائري، لكن اضطرت سلطات الجارة الشرقية ان تسلمهم بشكل جماعي حوالي 40 موقوفين او تم انقاذهم بمناطق متفرقة من السواحل الجزائرية بني صاف، تلمسان، وهران وعين تموشنت.

وهذا، عملت السلطات المغربية قبل تسليمهم لعائلاتهم باستكمال الاجراءات الإدارية والصحية من خلال تحاليل مخبرية لكوفيد 19، كما عاينته موقع هبة بريس بالمركز الحدودي.

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