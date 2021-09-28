حادث اعتداء على شاحنات يهز مالي.. والسفارة: لا ضحايا مغاربة
هبة بريس
علم لدى سفارة المغرب ببماكو أنه لا يوجد أي مواطن مغربي ضمن ضحايا الاعتداء الذي وقع الثلاثاء على طريق سيبالبوغو، وكوالا في غرب مالي.
وأفادت السفارة المغربية ببماكو لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بحسب المعلومات في عين المكان فلا يوجد أي مغربي ضمن ضحايا هذا الاعتداء.
ولم يعرف على الفور ما إذا كان الحادث قد خلف قتلى أو مصابين، لكن أشرطة فيديو للاعتداء بثت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تخريب عدد من الشاحنات المحملة بالمعدات الثقلية.
وتسبب الاعتداء الذي نفذه مجهولون في إغلاق مؤقت لهذا الطريق الذي يعد شريانا هاما للنقل في منطقة غرب إفريقيا.
ما رأيك؟
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3 تعليقات
مجرد تساؤل.
من المسؤول !!!؟؟؟
هذا الاعتداء على أصحاب الشاحنات يدحض ويسقط اتهامات المغرب للجزائر لمسؤوليتها في الحادث الذي سبقه وأودى بوفاة سائقين مغربيين.
هذا الحادث يثبت مما لا يدع مجالا للشك أن هذه الحوادث مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجماعات الإرهابية وأباطرة المخدرات.
اعتقد انها عملية تمويهية للتغطية على الاعتداء الغاشم الذي تعرض له السائقون المغاربة بدولة مالي والايهام بان الكل مستهدف بصرف النظر عن جنسياتهم وايضا لخلط الاوراق امام اجراءات التحقيق في القضية
اعتقد انها عملية تمويهية للتغطية على الاعتداء الغاشم الذي تعرض له السائقون المغاربة بدولة مالي والايهام بان الكل مستهدف بصرف النظر عن جنسياتهم وايضا لخلط الاوراق امام اجراءات التحقيق في القضية