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بعيدا عن الصحافة…الجرار يترأس المجلس الاقليمي بسطات

2021-09-28 / 2:57 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعيدا أن أعين رجال الصحافة والاعلام وفي جلسة مغلقة، تمت صباح اليوم الثلاثاء، أطوار انتخاب رئيس المجلس الاقليمي، بفوز مسعود أوسار عن حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة المجلس الإقليمي لمدينة سطات.

وقد أفرزت التشكيلة النهائية عن منح النائب الاول ليوسف لعيالي عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، فيما عاد منصب النائب الثاني لمحمد مريوت عن حزب الإتحاد الدستوري، والنائب الثالث لرشيدة نفيع عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، فيما تم انتخاب الصديق البوعزاوي عن حزب الحركة الشعبية كاتبا للمجلس، متبوعا بفريد بن الاحمر عن حزب الإتحاد الدستوري كنائب عنه.

ويشار أن دار الشباب بالحي الإداري بسطات، قد احتضنت في وقت سابق انتخابات أعضاء المجلس الإقليمي سطات والذي عرف منافسة بين ست لوائح حزبية.

وقد تبوأ حينها حزب الاستقلال المرتبة الأولى بعد حصده لستة مقاعد، فيما عادت المرتبة الثانية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على خمسة مقاعد شأنه شأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي حاز بدوره على خمسة مقاعد، فيما حصلت لائحة دون الانتماء السياسي والتي تضم” حزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية” على المرتبة الرابعة بثلاثة مقاعد ” مقعد لكل حزب”، وكذا حزب الاتحاد الدستوري الذي بدوره حصل على ثلاثة مقاعد، فيما تذيل حزب التجمع الوطني للأحرار لائحة الترتيب بمقعد واحد يتيم.

ويذكر أن هذا النزال الانتخابي ضم حينها، لائحة حزب الاستقلال ولائحة حزب الأصالة والمعاصرة ولائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولائحة حزب الاتحاد الدستوري ولائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، ولائحة بدون انتماء سياسي.
هذا وقد بلغ عدد المصوتين 806 بنسبة مئوية قاربت٪77 ، بعد أن أدلى مايقارب 275 من عدد المصوتين بصوتهم بمركز سطات بنسبة 91,61%، وبمركز البروج بلغ عدد المصوتين 198 بنسبة 87,61% و بمركز ابن احمد بلغ عدد المصوتين 335 بنسبة 92,3% ، وبخصوص توزيع المصوتين حسب الجنس فإن عدد المصوتين من النساء 218 وعدد المصوتين الذكور 588.

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