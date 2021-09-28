وفاة عمة الملك الأميرة للا مليكة.. والقصر ينعي الراحلة

2021-09-28 / 1:45 مساءً
1
هبة بريس

نعت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ، بكامل التأثر وعميق الأسى، وفاة المشمولة بعفو الله ورضاه المرحومة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة، كريمة المغفور له صاحب الجلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، وشقيقة المغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه، وعمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي لبت داعي ربها راضية مرضية، تقبلها الله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان، يومه الثلاثاء 20 صفر الخير 1443 ه الموافق ل 28 شتنبر 2021م، بمدينة الرباط.

وذكر بلاغ للوزارة أنه “وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، وكافة مكونات الشعب المغربي، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لجلالة الملك، حفظه الله، ولجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، في هذا المصاب الجلل الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعينه تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جنانه”.

وأضاف البلاغ أنه “واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد حرص جلالة الملك، أعزه الله، على أن تتم جنازة الفقيدة، في إطار عائلي خاص، وحضور محدود جدا، وذلك في احترام تام لهذه الإجراءات”.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل، مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of وضع الحجر الأساس لمقر المركب الدبلوماسي الجديد لموريتانيا بالرباط

وضع الحجر الأساس لمقر المركب الدبلوماسي الجديد لموريتانيا بالرباط

2021-09-28 / 6:28 مساءً
Photo of وزير الخارجية الموريتاني: علاقاتنا مع المغرب متميزة وتتطور باستمرار

وزير الخارجية الموريتاني: علاقاتنا مع المغرب متميزة وتتطور باستمرار

2021-09-28 / 5:54 مساءً
Photo of بوريطة: المغرب وموريتانيا تجمعهما علاقات تاريخية وإنسانية مهمة

بوريطة: المغرب وموريتانيا تجمعهما علاقات تاريخية وإنسانية مهمة

2021-09-28 / 5:08 مساءً
Photo of بعد نجاحها في الانتخابات.. مغربية تظفر بمقعد بالبرلمان الألماني

بعد نجاحها في الانتخابات.. مغربية تظفر بمقعد بالبرلمان الألماني

2021-09-28 / 4:50 مساءً
Photo of وجدة .. انتخاب البامي لخضر حدوش رئيسا لمجلس العمالة

وجدة .. انتخاب البامي لخضر حدوش رئيسا لمجلس العمالة

2021-09-28 / 4:33 مساءً
Photo of بوريطة: قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للمغاربة غير مبرر

بوريطة: قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للمغاربة غير…

2021-09-28 / 3:08 مساءً
Photo of بعيدا عن الصحافة…الجرار يترأس المجلس الاقليمي بسطات

بعيدا عن الصحافة…الجرار يترأس المجلس الاقليمي بسطات

2021-09-28 / 2:57 مساءً
Photo of انتخاب الحبيب أبو الحسن رئيسا للمجلس الإقليمي للرشيدية

انتخاب الحبيب أبو الحسن رئيسا للمجلس الإقليمي للرشيدية

2021-09-28 / 2:07 مساءً
Photo of رسميا: حزب الحمامة يفوز برئاسة المجلس الإقليمي لطرفاية

رسميا: حزب الحمامة يفوز برئاسة المجلس الإقليمي لطرفاية

2021-09-28 / 12:55 مساءً
Photo of بالإجماع.. انتخاب الاتحادي المدني الشيخي رئيسا للمجلس الاقليمي لزاكورة

بالإجماع.. انتخاب الاتحادي المدني الشيخي رئيسا للمجلس الاقليمي لزاكورة

2021-09-28 / 12:34 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق