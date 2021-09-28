للأسبوع السابع تواليا.. وزارة الصحة تؤكد تحسن الوضعية الوبائية
أكدت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء ، تراجع نسبة حالات الإصابة المرتبطة بوباء (كوفيد-19) للأسبوع السابع على التوال بجميع جهات المملكة، مفيدة بأن هذا التحسن يشمل جميع المؤشرات وإن كان نسب متفاوتة.
وأوضح رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بالوزارة عبد الكريم مزيان بلفقيه في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 شتنبر 2021، أن المملكة عرفت خلال الاسبوعين الماضيين تواصل المد التنازلي للإصابات للأسبوع السابع على التوالي في مؤشر الحالات الإيجابية المسجلة، حيث سجل انخفاض في عدد الحالات الإيجابية وتراجع من 15 ألف حالة إيجابية كرقم اسبوعي سُجل في الأسبوع ما قبل الماضي، إلى أقل من 10 آلاف حالة إيجابية سُجلت في الأسبوع الماضي، أي بانخفاض يقارب ناقص 36 في المائة
وسجل بلفقيه أن هذا الانخفاض البين يؤكد المعدل التنازلي المسجل للأسبوع السادس في قيمة معدل التكاثر، مضيفا أنه بالموازاة مع التحسن المستمر في قيمة مؤشر التكاثر، واصلت نسبة الإجابَة انخفاضها خلال الاسبوعين الأخيرين، حيث انتقلت من 12 في المائة إلى 8 في المائة خلال هذه الفترة.
وبخصوص عدد الحالات الحرجة الجديدة التي يتم استشفاؤها في أقسام العناية المركزة، فقد عرفت هي الأخرى انخفاضا ملموسا خلال الأسبوعين الأخيرين ناهز نسبة ناقص 35 في المائة، حيث انتقل من 1764 حالة منذ 15 يوما إلى 1148 حالة ليلة أمس.
وعلى مستوى باقي المؤشرات، سجلت المنظومة الصحية استمرار انخفاض خزان الحالات النشطة، الذي مر من 30 ألف حالة نشطة كعدد سجل منذ أسبوعين، إلى أقل من 17 ألف حالة نشطة سجل يوم أمس (27 شتنبر)، أي بانخفاض ناهز ناقص 43 في المائة.
وأشار مزيان بلفقيه إلى أن هذه النسب تترجم إيجابا على مستوى ملء الأسرة الاستشفائية المخصصة للحالات الحرجة، حيث مر مستوى الملء من 33 في المائة إلى 21 في المائة.
وفي نفس المنحى، عرف التطور الأسبوعي للمعدل اليومي للحالات بأقسام الإنعاش تحت التنفس الاصطناعي تحسنا ملحوظا هو الآخر في عدد الحالات خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث تراجع إلى ناقص 46 في المائة.
وبدوره، غرف منحنى الوفيات الأسبوعي انخفاضا ملحوظا للأسبوع السادس على التوالي؛ حيث انتقل من 364 حالة وفاة في الأسبوع ما قبل الماضي، إلى 257 حالة وفاة في الأسبوع المنصرم، أي بنسبة ناقص 30 في المائة.
وفي هذا الصدد، حذرت وزارة الصحة من أن وتيرة انخفاض الوفيات تسير ببطء. وهذا ما يؤكده عشرات الوفيات التي مازالت تسجل يوميا.
وعلى مستوى الحملة الوطنية للتلقيح، قالت الوزارة إلى أنه تم بلوغ 40 مليون و727 ألف 458 حقنة موزعة بين 22 مليون و136 ألف و862 كحقنة أولى، و18 مليون و590 ألف و596 كحقنة ثانية.
وجدد مزيان بلفقيه دعوة وزارة الصحة جميع المواطنات والمواطنين إلى الاستمرار في التحلي بالسلوكيات الوقائية مع احترام التدابير الإدارية والانخراط الواسع والسريع في الحملة الوطنية للتلقيح، والذي سيمكن من التحكم والسيطرة على هذا الوباء.
19 تعليقات
انتهت المسرحية نتمى الرجوع الى الحياة العادية كفايا استهتارات.
الحمدلله المغرب تخطى مرحلة الخطورة كما كان في السابق . الرجوع ثم الرجوع ثم الرجوع وانتهى الكلام
ينزل القرار ولا نقاش فيه لأننا فعلا سئمنا من حلقات مسلسل كوفيد 19 كورونا.
هل هناك شروط تمنع المواطن من التجول.عند تخفيف الحجر الصحي الليلي.
سيكون جواز التلقيح مفروض على المواطنين والمواطنات.في الأمكان الضرورية.
لقد توترنا ما فيه الكفاية نريد حياة طبيعية ونعيش بدون قيود ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الحمدلله نسبة التلقيح في المغرب تشرف على صعيد افريقيا والدول العربية حيث احتلت المركز التالث.
كورونا لازالت انتبهوا ويجب عليكم الحيطة والحذر من هذآ الفيروس القاتل اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع الدعاء يارب يارب امين يارب العالمين
نريد التغير والاصلاح بالاخص مجال التعليم والصحة هذا هو الأهم عندنا ولاداعي لتصريحاتكم التافهة التي لامحل لها من الإعراب…
الآن لقحنا وما هذه السداجة والغباء كفاكم من الكذب والاستهزاء بالشعب المغربي لقد اصبحتم اضحوكة…..
كلها خرفات فقط لا توجد أيها لجنة علمية .نريد إطلاق سراحنا والرجوع فوري إلى الحياة الطبيعية…….
المرجو من السلطات ان تراعي لصحة المسنين والمسنات إنهم يئسوا من الجلوس في المنازل رحمة لهؤلاء جزاكم الله خيرا.
لانستقدم ساعة ولا نستاخر ساعة كل بين يد الله سبحانه وتعالى إنه القدر لا هروب منه .ماعدا دعواتنا.اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب امين يارب.
هذا يبشر بالخير . الحمدلله المغرب تخطى مرحلة الخطورة.
هل هذا صحيح ما اكدته وزارة الصحة تحسين الوضعية الوبائية.هذا خبر مفرح بالنسبة لنا هههههههههههه
على هذا الحال سيكون جواز التلقيح المفروض علينا وإلا سيكون الحصار من جديد ههههههههههه
كما يقال المثل المغربي (عامرة فخاوية)هههههه
الحمدلله على هذا الخبر السار.اذن غدا يطلق سراحنا هههههههههههههههههههههههههههه.
اليوم خبر صار وغدا العكس صحيح. لم نعد نستحل اي خبر او قرار ماكفايا من تمثيليات على المواطن……