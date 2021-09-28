عملية تلقيح الوطنية
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وزارة الصحة تسابق الزمن لتلقيح فئة عريضة من التلاميذ قبيل الدخول المدرسي

2021-09-28 / 12:49 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تسابق وزارة الصحة الزمن، لتلقيح فئة عريضة من التلاميذ مابين 11 و17 سنة، قبيل الدخول المدرسي.

وبتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، جندت وزارة الصحة، مختلف أطرها لتلقيح أعداد كبيرة من التلاميذ خلال اليومين الأخيرين، قببل انطلاق الموسم الدراسي الجديد.

وفي هذا الصدد، أنهت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المغرب، أمس الاثنين، إلى علم كافة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن مراكز التلقيح سوف تبقى مفتوحة إلى غاية منتصف الليل، وذلك من أجل تسريع وتيرة التلقيح، وتمكين التلاميذ من التدريس الحضوري.

وأهابت الفيدرالية، في بلاغ لها، بالجميع إلى التوجه رفقة بناتهم وأبنائهم، لهذه المراكز.

وينطلق الموسم الدراسي الجديد، يوم فاتح أكتوبر، بمختلف المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التكوين المهني.

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