بالإجماع.. انتخاب الاتحادي المدني الشيخي رئيسا للمجلس الاقليمي لزاكورة

2021-09-28 / 12:34 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتخب المدني الشيخي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، اليوم الثلاثاء، رئيسا للمجلس الإقليمي لزاكورة ، بالاجماع بعد حصوله على 16 صوتا.

كما تم انتخاب ثلاثة نواب للرئيس، ويتعلق الأمر بكل من حمو بوريك عن حزب التجمع الوطني للأحرار كنائب أول، وميمون عميري عن حزب الاستقلال كنائب ثان، وفاطمة الزهراء ايت تالحاجت عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائب ثالث.

وتم أيضا انتخاب محمد اليماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقواة الشعبية كاتبا للمجلس، ويوسف المعالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا له.

وكانت نتائج انتخابات أعضاء المجلس الاقليمي لزاكورة، التي جرت في 21شتنبر الجاري، قد أسفرت عن تعادل لائحتي حزبي الاتحاد الاشتراكي للقواة الشعبية والتجمع الوطني للاحرار ب (6 مقاعد) لكل منهما ولائحة حزب الاستقلال ب( 3 مقاعد) وحزب الحركة الشعبية ب(مقعدين ).

جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الإقليمي لزاكورة عرفت حضور الكاتب العام لعمالة زاكورة الذي ترأس الجلسة كما حضرها عبد الرحيم شهيد الرئيس المنتهية ولايته بالمجلس الاقليمي النائب البرلماني عن إقليم زاكوة واحماد ايت باها النائب الثاني لجهة درعة تافلالت ورئيس جماعة ايت ولال .

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