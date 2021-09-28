انتخاب البامي عبد الرحمن الكوشي رئيسا لمجلس إقليم وزان

2021-09-28 / 12:16 مساءً
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هبة بريس

انتخب عبد الرحمن الكَوشي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء، بالإجماع رئيسا لمجلس إقليم وزان.

وجرى، خلال جلسة علنية منعقدة بحضور عامل إقليم وزان مهدي شلبي وممثلي السلطات المحلية، انتخاب ثلاثة نواب لرئيس المجلس الإقليمي، ويتعلق الأمر بعبد السلام الخباز، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وحنان لشهب، عن حزب الاستقلال، وبوشتى اليقطيني، عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وتم بالمناسبة انتخاب أمال شقيري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كاتبة لمجلس إقليم وزان، والسيد مصطفى السطيري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، نائبا لكاتبة المجلس.

في كلمة بالمناسبة، التزم عبد الرحمن الكَوشي بالعمل بروح المصداقية والمسؤولية واحترام إرادة المواطنين، مهنئا السلطات المحلية على التنظيم المحكم للانتخابات العامة بالرغم من السياق العام المتسم بتفشي جائحة فيروس كورونا.

وتعهد أن يجعل من مجلس إقليم وزان قاطرة للتنمية المحلية والاجتماعية، لاسيما بالوسط القروي، وأيضا بالمجال الحضري للإقليم، متعهدا بأن “يكون المجلس في خدمة المواطنين ، وأن يغلب المصلحة العامة مع الحرص على العمل في إطار التعاون والتشاور وحسن التسيير”.

وكانت نتائج انتخاب أعضاء مجلس إقليم وزان قد أسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة ب 8 مقاعد، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار ب 5 مقاعد، ثم حزب الاستقلال ب 3 مقاعد، فيما عاد المقعد المتبقي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

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