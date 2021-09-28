بعد المواد الغذائية.. مواد البناء تسجل ارتفاعا صاروخيا

هبة بريس - الرباط

بعد الارتفاع الملحوظ الذي عرفته عدد من المواد الغذائية الأساسية، والذي أدى إلى استياء وسخط واحتجاج فئة عريضة من ، سجلت مواد البناء بدورها ارتفاعا صاروخيا.

وكشف عدد مهنيي القطاع في حديث مع هبة بريس، أنهم تفاجأو بارتفاعات صاروخية في غالبية مواد البناء الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة .

ووفق ذات المصدر، فقد عرفت كل من أسعار الحديد والإسمنت والطوب وكذا الخشب ارتفاعا صاروخيا قارب الضعف.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الارتفاعات قد تنعكس سلبا على القطاع، لافتا إلى أن أثمان مشاريع السكن وغيرها قد ترتفع بدورها في حالة عدم مراجعة الأسعار الحالية وكذا لتزامنها مع الأزمة والركوض الذي عرفه القطاع بسبب جائحة كورونا.

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