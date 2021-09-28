الصورة تعبيرية

بعد المواد الغذائية.. مواد البناء تسجل ارتفاعا صاروخيا

2021-09-28 / 11:55 صباحًا
1
هبة بريس - الرباط

بعد الارتفاع الملحوظ الذي عرفته عدد من المواد الغذائية الأساسية، والذي أدى إلى استياء وسخط واحتجاج فئة عريضة من ، سجلت مواد البناء بدورها ارتفاعا صاروخيا.

وكشف عدد مهنيي القطاع في حديث مع هبة بريس، أنهم تفاجأو بارتفاعات صاروخية في غالبية مواد البناء الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة .

ووفق ذات المصدر، فقد عرفت كل من أسعار الحديد والإسمنت والطوب وكذا الخشب ارتفاعا صاروخيا قارب الضعف.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الارتفاعات قد تنعكس سلبا على القطاع، لافتا إلى أن أثمان مشاريع السكن وغيرها قد ترتفع بدورها في حالة عدم مراجعة الأسعار الحالية وكذا لتزامنها مع الأزمة والركوض الذي عرفه القطاع بسبب جائحة كورونا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 1192 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 1192 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-28 / 4:27 مساءً
Photo of قيمتها حوالي 10 ملايين درهم.. إتلاف كميات مهمة من المخدرات بطنجة

قيمتها حوالي 10 ملايين درهم.. إتلاف كميات مهمة من…

2021-09-28 / 3:54 مساءً
Photo of وجدة .. فتح “استثنائي” للحدود البرية المغربية الجزائرية

وجدة .. فتح “استثنائي” للحدود البرية المغربية الجزائرية

2021-09-28 / 3:36 مساءً
Photo of وفاة والدة الأمين العام ل”البام” عبد اللطيف وهبي

وفاة والدة الأمين العام ل”البام” عبد اللطيف وهبي

2021-09-28 / 3:11 مساءً
Photo of للأسبوع السابع تواليا.. وزارة الصحة تؤكد تحسن الوضعية الوبائية

للأسبوع السابع تواليا.. وزارة الصحة تؤكد تحسن الوضعية الوبائية

2021-09-28 / 12:59 مساءً
Photo of وزارة الصحة تسابق الزمن لتلقيح فئة عريضة من التلاميذ قبيل الدخول المدرسي

وزارة الصحة تسابق الزمن لتلقيح فئة عريضة من التلاميذ…

2021-09-28 / 12:49 مساءً
Photo of طقس الثلاثاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

2021-09-28 / 9:08 صباحًا
Photo of مجزرة رهيبة في حق مركبات وعربات بلدية صفرو تتطلب فتح تحقيق استعجالي

مجزرة رهيبة في حق مركبات وعربات بلدية صفرو تتطلب…

2021-09-27 / 9:44 مساءً
Photo of كرة القدم .. الاعلان عن أسماء الأطر التقنية المعينة بتدريب المنتخبات الوطنية

كرة القدم .. الاعلان عن أسماء الأطر التقنية المعينة…

2021-09-27 / 9:10 مساءً
Photo of ديبلوماسيون امريكيون ..القوات المسلحة الملكية رائدة في مكافحة المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية

ديبلوماسيون امريكيون ..القوات المسلحة الملكية رائدة في مكافحة المخاطر…

2021-09-27 / 7:15 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق