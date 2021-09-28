إيمانويل ماكرون

ماكرون: “على الأوروبيين التخلي عن السذاجة”

2021-09-28 / 11:31 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي بـ “السذاجة”، في الدفاع عن مصالح أعضائه.

ووفقا للمؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، الذي أعقب توقيعه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكيس ميتسوتاكيس، عقدا لتسليم ثلاث فرقاطات فرنسية إلى اليونان، قال ماكرون: “عندما يتعلق الأمر بحماية مصالحهم الخاصة وبناء اتحاد دفاعي، يتعين على الأوروبيين التوقف عن السذاجة”.

وأكد: “إذا تعرضنا لضغوط من دول تتخذ موقفًا أكثر صرامة، فعلينا الرد وإظهار أن لدينا الوسائل والإرادة للدفاع عن أنفسنا”، لافتا إلى أن “هذا ليس بديلاً عن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية”، مستدركا: “لكن الأوروبيين يتحملون مسؤولية حمايتهم داخل الناتو”.

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