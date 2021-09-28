بايدن يتلقي جرعة معززة من لقاح كورونا

هبة بريس - وكالات

تلقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وفي أول تعليق له عقب الجرعة المعززة، قال وقال الرئيس الأميركي “جرعات اللقاح معززة، لكن أهم شيء يتعين علينا القيام به هو تطعيم المزيد من الناس”.

وأصدرت السلطات الصحية الأميركية توصيات بتقديم جرعات معززة لثلاث فئات من الأشخاص، الذين يبلغون 65 عاما وما فوق والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما ويعانون أمراضا أو حالات مرضية مثل السكري أو السمنة، والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب عملهم أو مكان إقامتهم.

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